"العالمي للمطارات" يشكر وزير الطيران على تنظيم مؤتمر الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
تلقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، خطاب شكر، من أنجيلا جيتنز، رئيس المجلس العالمي للمطارات ACI، لحسن تنظيم مؤتمر المجلس الأفريقي للمطارات 2019 ACI Africa في دورته الـ 61، وحفاوة استقبال الوفود بمدينة الأقصر خلال الأسبوع الماضي.
واختتمت فعاليات مؤتمر المجلس العالمي للمطارات لقارة أفريقيا، بمدينة الأقصر تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وشهد إقبالاً من المشاركين من المطارات الأفريقية والمنظمات الدولية بما يؤكد دور مصر الريادي في عالم المطارات والنقل الجوي.
وأسفرت جلسات المؤتمر عن نتائج مثمرة وتوصيات إيجابية، نصت على تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال لتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة وتعظيم مساهمة المطارات والنقل الجوي الإقليمي في التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، وتطوير وإدارة الإيرادات غير الملاحية.
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