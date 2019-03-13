"الأعلى للإعلام" ناعيا نبيل زكي: كان نموذجًا للصحفي والمفكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الكبير نبيل زكي، الذي رحل بعد حياة مهنية وسياسية مهمة قدم فيها مثالاً للصحفي الوطني الذي يتبنى قضايا وطنه ويدافع عنها.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن "زكي" كان دائمًا يقدم مصلحة الوطن والمهنة على أي شيء آخر وعبر مسيرته الطويلة كان نموذجا للمفكر والكاتب الحريص على الوحدة الوطنية والمساهم دائمًا في حمايتها والدفاع عنها والوقوف ضد أي مظهر من مظاهر التطرف أو شق الصف الوطني، ورغم معاناته الشديدة مع المرض والتي استمرت لسنوات طويلة كان حريصا على ألا يعلم أحد شيئًا عن مرضه، وظل حتى الشهر الماضي حريصا على المشاركة في الندوات الإعلامية والمؤتمرات والاجتماعات الحزبية والسياسية.

وينعى المجلس الكاتب الصحفي باعتباره أحد المساهمين والمشاركين في كل دورات معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة منذ نشأته وحتى الدورة الأخيرة التي شارك فيها بمحاضرة مهمة، وتقدم المجلس بالعزاء لأسرته وأسرة الصحفيين ولمصر في فقيدها الكاتب الكبير.