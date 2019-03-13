"روح للطبيب".. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة طقس سيئ تضرب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- جلال المسيري

دعا الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجودية، كل المواطنين إلى توخي الحذر من الطقس السيئ الذي يضرب البلاد اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بالابتعاد تمامًا عن الأتربة والمناطق المكشوفة المعرضة للرياح، والتوجه إلى الطبيب مباشرة حال شعورهم بالتعب، مطالبًا السائقين أيضًا بضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند القيادة خاصة أثناء انخفاض الرؤية الأفقية وتطبيق تعلميات المرور بكل دقة.

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كما نصح الصيادين والعاملين في الملاحة، بتوخي أقصى درجات الحذر خاصة ملاك المراكب الصغيرة عند نزول البحرين الأحمر والمتوسط لعمليات الصيد وخلافه نظرًا لارتفاع الموج في البحرين والتقلبات الجوية الحالية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجودية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة أحيانًا، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا، مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.