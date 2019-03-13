أخبار مصر | القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالا بهذه المناسبة، استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة دورى كرة السلة بالكراسى المتحركة كذلك العديد من المباريات الرياضية فى كرة اليد ورفع الأثقال وتنس الطاولة بين فرق الجمعية على كأس السيد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية .

كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية، وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة وتقديرها المطلق لتضحيات وبطولات أبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية، مشيراً إلى الاستمرار الدائم فى تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية لأعضائها من مقاتلى القوات المسلحة وأسرهم فى كافة النواحي الاجتماعية والثقافية والترفيهية عرفانا بجميلهم ودفاعهم عن الوطن لبناء مستقبل أفضل يحمل لمصر كل الخير والتقدم.

وفى نهاية المهرجان تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة فى العديد من البطولات.