أخبار مصر | اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على ثورة 1919

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على ثورة 1919 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحتفل جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بمرور 100 عام على ثورة 1919، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وأساتذة الجامعة وطلابها .
ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية الساعة 12 ظهرًا ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .
جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة
شهد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعه عين شمس ومحافظة القاهرة.
وقد وقع البروتوكول الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ممثلا عن جامعة عين شمس ووقع على البروتوكول ممثلا عن محافظه القاهرة الاستاذ مصطفى عبد العزيز الزيات سكرتير عام مساعد محافظه القاهرة وبحضور الدكتورة هالة خلف مدير تسويق الخدمات الجامعية والاستاذ سمير عبد الناصر امين عام الجامعة والدكتور تامر سليمان موجه عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والدكتورة رانيا حسن منسق عام البروتوكول والدكتور محمد صلاح مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وأعرب الاستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت عن مدى سعادته لتوقيع هذا البروتوكول مع محافظه القاهرة.
وأفاد أن هذا البروتوكول هو فرصة لتوقيع المزيد من البروتوكولات المماثلة تطبيقأ للمبادره التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى كل الاطراف المعنية بالأمر تبني تلك المبادرة.
كما أفاد الدكتور نظمى ان الجامعة تتواصل دائما مع المجتمع المدني لأن دورها الحقيقي هو خدمة المجتمع.
كما أكد أن تواجد صناع القرار من الجانبين لتوقيع هذا البروتوكول هو دليل حقيقي لنجاح هذا المشروع مستقبلا.
وأضاف أن هذا البروتوكول سيوف يؤهل الشباب المصري لسوق العمل وبالتالي توفير فرص عمل حقيقية.