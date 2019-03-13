أخبار مصر | اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على ثورة 1919

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على ثورة 1919 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، بمرور 100 عام على ثورة 1919، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي، وأساتذة الجامعة وطلابها .

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية الساعة 12 ظهرًا ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

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