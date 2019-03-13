أخبار مصر | غدا.. غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلق غدا الخميس، وزارة التضامن الاجتماعي، باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، بعد أن كان مقرراً إغلاقه الخميس الماضي 7 مارس، وذلك؛ لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.

ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها هذا ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة و يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على ان تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.