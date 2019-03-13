سفير بيلاروسيا يبحث مع وزيرة الثقافة تعزيز التعاون وإقامة الفعاليات الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قال سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة إنه بحث مع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجال الثقافي وأجندة الفعاليات الثقافية القادمة ومشاركة ممثلي البلدين فيها.

وأضاف سفير بيلاروسيا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنه تم - خلال اللقاء- الاتفاق علي تنظيم الأيام الثقافية المصرية في بيلاروسيا هذا العام ، فضلا عن البدء في التعاون المباشر بين مسرح البولشوي في بيلاروسيا ودار أوبرا القاهرة.

وأشار إلى أن كلا الطرفين أكد على التجربة الايجابية للمشاركة في الفعاليات الثقافية التي أقيمت في كل من بيلاروسيا ومصر بما ذلك مهرجان الفنون الدولي "سلافيانسكي بازار في مدينة فيتيبسك " والمهرجان الدولي للأفلام المتحركة في القاهرة.