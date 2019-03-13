التموين: حذف غير المستحقين على مراحل.. وهذه أبرز معايير المرحلة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن عملية تنقية منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز لن تقتصر على المرحلتين الأولى والثانية التي تم تنفيذهما على مدار شهري فبراير ومارس الحاليين.

وأضاف مدكور- في تصريح لمصراوي- أن عملية التنقية ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من المراحل، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تتسم كل مرحلة بعدة معايير تختلف عن المرحلة التي تسبقها والتي تليها، كما سيتم إتاحة إمكانية التظلم مع كل مرحلة.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن في مؤتمره الصحفي الأخير الذي انعقد في الـ 23 من فبراير الماضي بديوان عام الوزارة، أنه من المقرر إضافة معيار الحيازة لمحددات المرحلة الثالثة، على أن يتم استبعاد حائزي الأراضي التي تقدر مساحتها بـ 10 أفدنة أو أكثر، نظرًا لأن %90 من حيازات مصر أقل من فدان واحد.

ونصت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، على استبعاد كل من "يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبناءه بـ30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".

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وعلى صعيد آخر، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس تعديل منظومة الخبز المدعم، لافتًا - خلال تواجده بمجلس النواب الاثنين - إلى أن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، موضحًا:"بطاقات التموين بدلًا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن"، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد تطبيق المنظومة.

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