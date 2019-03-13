«هنقدم جوايز».. لماذا هجر النواب برلمان «عبد العال»؟

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«عبد العال» يعد الحاضرين بجوائز.. نواب القاهرة الأقل حضورا والمنوفية الأكثر التزاما.. «محسن»: القاعة أصبحت طاردة للنواب.. فقيه دستوري: يحق له اتخاذ أي عقوبات

«غياب النواب».. أصبح الشكوى الأبرز لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال السنوات الماضية، حيث إنه فشل فى حل تلك المشكلة بأغلب الطرق سواء فى التنبيه أو التحذيرات المستمرة، حتى بعد إعلانه عن أسماء 145 نائبًا، الذين تغيبوا عن حضور الجلسة العامة على الشاشة الداخلية فى المجلس مؤخرا، ونقلتها وسائل الإعلام المختلفة، ورغم كل تهديدات «عبد العال» من هذا التصرف الذى يتسبب فى تعطيل انعقاد الجلسات أو الموافقة على القرارات المهمة، إلا أن النواب لا يستجيبون له تحت أي ضغط، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول أسباب هجر النواب البرلمان.

من حق رئيس البرلمان إسقاط المكافآت وألزمت اللائحة الداخلية بمجلس النواب النائب بضرورة إخطار رئيس مجلس النواب أو رئيس اللجنة النوعية فى حال طرأ عليه ما يستوجب غيابه عن حضور جلسات البرلمان أو اجتماعاته، وإذا تغيب النائب بغير إجازة أو إذن، يسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب. وتنص المادة 362 من اللائحة

من حق رئيس البرلمان إسقاط المكافآت

وألزمت اللائحة الداخلية بمجلس النواب النائب بضرورة إخطار رئيس مجلس النواب أو رئيس اللجنة النوعية فى حال طرأ عليه ما يستوجب غيابه عن حضور جلسات البرلمان أو اجتماعاته، وإذا تغيب النائب بغير إجازة أو إذن، يسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وتنص المادة 362 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على أنه «يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب».

النواب لا يشعرون بأهمية حضورهم

«استمرار غياب النواب عن حضور الجلسات العامة لمجلس النواب رغم كل تهديدات وتحذيرات رئيس البرلمان يرجع لعدم وجود أي تغير فى إدارة الجلسات خلال تلك السنوات الماضية، لأن النواب لا يشعرون بأهميتهم خلال حضورهم الجلسات».. هكذا قال رامي محسن، رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية.

وأضاف محسن، فى تصريح لـ«التحرير»، أن القاعة أصبحت طاردة للنواب، وما زال التنسيق غير حاضر فى عقد الجلسات، وأيضا اللجان النوعية فى نفس الوقت، لافتًا إلى ضرورة أن يخصص رئيس البرلمان يوما لحديث النواب بشأن الأدوات الرقابية وطلبات الإحاطة.

وتابع: «فى بعض الأحيان تقل حضور النواب للجلسات عن الحد المطلوب قانونا أثناء انعقاد الجلسة، ورغم ذلك يستمر انعقاد الجلسة، وذلك على الرغم من عدم صحة ما يحدث». (اقرأ أيضا: غياب النواب عن حضور جلسة التصويت على برنامج الحكومة.. تزويغ أم تهرب؟)

«إحنا مش تلاميذ إحنا نواب»

بينما قال النائب خالد مجاهد، إن أزمة غياب النواب عن حضور الجلسات العامة يجب أن تدار بحكمة سياسية أكثر مما عليه الآن، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان مهامه إدارة الجلسات وليس رئيسا على الأعضاء، فهناك فارق كبير بين الوظيفتين.

وتابع: «إحنا مش تلاميذ إحنا نواب في دوايرنا، ولو حصلي ظروف، والنائب بشر يتعرض لضغوط وله ظروفه وحياته الخاصة»، مشيرا إلى أن ما قام به الدكتور على عبد العال بشأن نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة العامة لم يحدث في الحياة النيابية بمصر منذ انعقادها بعام 1886 ولا بجميع برلمانات العالم ولن تحدث.

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نواب القاهرة أقل حضورا والمنوفية ملتزمة

الجلسة العامة للبرلمان، كانت قد شهدت أمس تكرار أزمة تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، وعدم توافر الثلثين للتصويت علي مشروعات القوانين المطلوب الموافقة عليها نهائيا، رغم تأكيده ضرورة الحضور، لأنه كان من المنتظر أن يتم التصويت نهائيا علي مشروعات قوانين خاصة بـ«مزاولة مهنة الطب، واتحاد الصناعات ومخالفات البناء».

وانتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ارتفاع نسبة غياب نواب محافظة القاهرة أمس، عن حضور الجلسة العامة، قائلًا: «هم الأقل حضورا داخل القاعة»، وداعب رئيس البرلمان أحد النواب قائلًا: «لا المنوفية موجودة وملتزمة.. وهنخصص جايزة لأكثر المحافظات حضورا في الجلسة».

وتابع: «إنتو عارفين أن محافظة القاهره بها ما يقرب من 53، عارفين كام واحد منهم حاضر، وخاطب النائب محمد ماهر إنت يا محمد حاضر ومنور الجلسة أنا أشهد لك بذلك».

وأضاف «عبد العال»: «أنا عايز الثلثين وعلى قيادة الائتلاف أن تتحمل المسئولية في إحضار التلتين فورًا، الدكتور عبدالهادي القصبي مش راضي عن عدم الالتزام، اعمل جزاءات وعقوبات عندك على اللى مابيحضرش، شيله من الائتلاف على طول».

هذا الأمر طرح تساؤلا عن ما الجوائز التى سيقدمها عبد العال للنواب الأكثر حضورا؟

تعليق اسمه فى لوحة الشرف

من جانبه يقول رامي محسن، رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الجوائز التى سيقدمها رئيس مجلس النواب لأعضائه الأكثر حضورا بجلسات البرلمان من الممكن أن يكون من خلال تعليق اسمه خارج القاعة فى لوحة الشرف.

واقترح محسن، أن تكون أحد جوائز تكريم الأكثر حضورا هى أن يجلس النواب فى أول صف بالبرلمان بجوار وزراء الحكومة، لافتًا إلى أنه طبقا للائحة البرلمان يستطيع رئيس البرلمان أن يصرف له مكافآة مادية. (اقرأ أيضا: تزويغ النواب وتحذيرات عبد العال.. عرض مستمر)

يحق لرئيس البرلمان اتخاذ أي عقوبات

فى المقابل يقول فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن رئيس مجلس النواب هو القائد المسئول عن المجلس بالكامل، ومن حقه اتخاذ أي إجراء وفرض أي عقوبات من شأنها المحافظة على النظام بداخل البرلمان وفقا للدستور.

وأوضح عبد النبي، فى تصريح لـ«التحرير» أن المادة 119 من الدستور تنص على أنه «يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس»، مشيرًا إلى أن غياب النواب عن حضور الجلسات العامة للبرلمان أصبح من سمات المجلس الحالي.

وتابع: «اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت رئيس المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام بداخله، كما أن الدستور اشترط على النواب احترام الدستور والقانون، ومراعاة مصالح الشعب رعاية كاملة، والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وفقا لنص المادة 104».