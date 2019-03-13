شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 13 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤتمرًا بمؤسسة الأهرام؛ لعرض برنامجه الانتخابي.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

يُعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ اللواء خالد عبدالعال وبحضور نوابه الأربعة والسكرتير العام محمد حنفي، والسكرتير العام المساعد مصطفى عبدالعزيز، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية.

يصل الرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي العاصمة الأرمينية في زيارة تستغرق يومين؛ تلبية لدعوة من الرئيس الأرميني أرمن سركسيان، وذلك لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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تنطلق أولى فعاليات الدورة الـ 16 لمهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة بساقية الصاوي، حيث يعرض 18 فيلمًا عربيًا من مصر ولبنان والعراق والمغرب.

يستضيف قطاع التنمية الثقافية، مهرجان «الهند على ضفاف النيل»، والذي تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة، ومركز «مولانا أزاد» الثقافي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ويستمر المهرجان لمدة يومين، ويقام بسينما «الهناجر» بدار الأوبرا.

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية بعنوان «دبلوماسية الفن التشكيلي»، على المسرح الصغير بالأوبرا ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري.

يناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عددا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الأعمال الجارية للاستعداد لتنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.

يواجه فريق بايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء فريق ليفربول وذلك في إطار دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يواجه فريق برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء فريق ليون وذلك في إطار دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.