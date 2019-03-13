الأوقاف تعلن عن عقد مؤتمر أئمة مساجد أفريقيا ودورهم فى نشر السلام ودعم التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستعد لإقامة مؤتمر كبير لأئمة مساجد أفريقيا ودورهم فى حفظ السلام وتحقيق التنمية بالقارة، خلال العام الحالى 2019م فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بهدف الإسهام فى نشر أسس التعايش السلمى، ونبذ كل ألوان التطرّف والعنف، ودعم جهود التنمية فى القارة، فى إطار مبادرة وزارة الأوقاف المصرية بأن يكون عام 2019م عام التسامح الدينى فى أفريقيا، تلك المبادرة التى لاقت ترحيبًا واسعًا من علماء الدين فى مختلف دول القارة.
وقالت الوزارة، فى بيان لها، سنعلن لاحقًا عن موعد إقامة المؤتمر وضوابط المشاركة فيه، ومن المقرر انعقاده بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين .
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