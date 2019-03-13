تبدأ بـ12 ألف جنيه.. أرخص رحلات العمرة في "شعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طرحت شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، برامج رحلات العمرة في شهر شعبان المقبل، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين، حيث بدأت الأسعار من 12 ألف جنيه حتى 21 ألف جنيه.

ويرصد "الخليج 365"، الأسعار الجديدة التي طرحتها بعض الشركات السياحية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت إحدى الشركات السياحية، في إعلانها: "نفسك تعمل عمرة في شهر شعبان لمدة 15 يوم، 10 أيام في نهاية شعبان وأول 5 أيام في رمضان، والسعر في متناول الجميع، فقط بسعر 12 ألف جنيه، يلا ما تترددش واحجز قبل الجميع".

وطرحت شركة أخرى، أسعارها قائلة: "بادر بحجز عمرة شعبان واحضر غسيل الكعبة المكرمة، بأقل الأسعار للراغبين في العمرة خلال شهر شعبان في فنادق مكة والمدينة المنورة، بسعر يبدأ من 12575 جينها لمدة 10 أيام".

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بينما طرحت شركة ثالثة في إعلانها الذي تضمن الأسعار حسب المستوى والمدة وجاءت:

ـ مستوى أول 5 نجوم، طيران لمدة (10 أيام 9 ليال) بفنادق المدينة ومكة، بسعر (23.250) للغرفة الثنائي- (21.500) للغرفة الثلاثى - (19.950) للغرفة الرباعي، بجانب الإفطار.

ـ مستوى ثان 5 نجوم طيران، لمدة (10 أيام 9 ليال) بفنادق المدينة ومكة، بسعر (21.400) للغرفة الثنائي - (19.200) للغرفة الثلاثي - (17.950) للغرفة الرباعي، بجانب الإفطار.

ـ مستوي اقتصادي 4 نجوم، طيران لمدة (10 أيام 9 ليال) أو (15 يوم 14 ليلة)، في فنادق المدينة ومكة، بجانب تقديم وجبة العشاء مجانا، بسعر (13.900) للغرفة الثنائي - (12.950) للغرفة الثلاثي- (12.660) للغرفة الرباعي، وبلغت لرحلة الـ 15 يوم للثنائي (14.875) - وللثلاثي (13.700) - وللرباعي (12.950).