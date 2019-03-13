حدث ليلًا| زيادة قيمة العقارات بعد قانون "التصالح".. وحادث مروع لعناصر بالشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الاحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"الإسكان": زيادة قيمة العقارات بعد قانون التصالح في مخالفات البناء

قال أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان أمس بأغلبية ثُلثي الأعضاء، سيقنن أوضاع نسبة كبيرة من العقارات المخالفة في مصر.

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"الأهالي نجوا من كارثة".. القصة الكاملة لانقلاب سيارة شرطة من أعلى مزلقان أرض اللواء

"أنا خلاص قربت على البيت هشتري حاجة من عند المزلقان الأول".. مكالمة معتادة تجمع "أحمد" مع زوجته للاطمئنان عليه عائدًا من العمل في وقت متأخر من الليل، إلا أن ثمة جديد طرأ على السيناريو اليومي، بضع دقائق كتبت له عمرًا جديدًا بعدما أنقذته العناية الإلهية من الموت على بعد خطوات من سلم مزلقان أرض اللواء.

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"تحذير وتوجيهات وحملة جديدة".. تفاصيل أول زيارة لكامل الوزير بالسكة الحديد

لم ينتظر الفريق كامل الوزير كثيرًا عقب تعيينه وزيرًا للنقل، حيث أجرى جولة تفقدية بهيئة السكك الحديدية، أمس الثلاثاء، شملت اجتماعًا مع قيادات الهيئة وممثلين عن أطقم التشغيل، كما تجول في محطة مصر لمتابعة حركة التشغيل والاستماع للركاب.

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حفيدة ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة: "صدمتنا كبيرة وكانت غالية علينا"

بكت جودي، حفيدة سوزان أبو الفرج، إحدى ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، حزنًا على رحيل جدتها التي تعمل مترجمة في الأمم المتحدة، وسافرت على متن الطائرة المنكوبة في مهمة عمل.

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الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى: انتهاك لحرمة بيوت الله

أدان الأزهر الشريف، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لساحات المسجد الأقصى المبارك، أمس الثلاثاء، والاعتداء على المصلين فيه، وإغلاق بواباته.

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متحدث الرئاسة: مصر تدعم أمن واستقرار السودان

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ووزير الدفاع.

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تشييع جنازة "نبيل زكي" من مسجد الرحمن الرحيم

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أدى العشرات مساء الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، عقب صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

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برلماني بكفر الشيخ: انفراجة في أزمة المصريين المحتجزين بأوغندا

قال أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين في كفر الشيخ، إن هناك انفراجة في أزمة المصريين المحتجزين لدى السلطات الأوغندية.

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رئيس الوزراء الجزائري الجديد: البلاد تعيش مرحلة خاصة في تاريخها

اعترف نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري الجديد، بأن البلاد تعيش مرحلة خاصة في تاريخها، وأن الجزائريين ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها خلال الأيام والأسابيع الماضية.

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استشهاد فلسطيني وإصابة 40 آخرين في مواجهات مع الاحتلال شمال الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وأصيب 40 آخرون بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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قيادي في قسد: معركة السيطرة على الباغوز دخلت ساعتها الاخيرة

أكد مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مصطفى بالي، أن العمليات العسكرية في بلدة الباغوز دخلت ساعاتها الأخيرة للقضاء على تنظيم داعش، والقضاء على وجوده في كل مناطق شرق الفرات السورية.

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تقرير أممي: القمع يتصاعد في إيران

قال خبير بالأمم المتحدة مكلف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء، إن حكومة طهران تصعد من قمعها ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والنقابيين.

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بومبيو: سنستخدم جميع الأدوات الاقتصادية الممكنة في فنزويلا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستستخدم جميع "الأدوات الاقتصادية" الممكنة في فنزويلا من أجل الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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