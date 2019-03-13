المتر بـ 30 ألف جنيه.. ننشر أسعار المحلات التجارية بمزاد "روضة السيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ المزاد العلني لبيع محلات مشروع "روضة السيدة" في السيدة زينب، والذي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجدية بالتعاون مع محافظة القاهرة.

ويخضع للمزاد: "99 محلًا تجاريًا، وصيدليتان" بمساحات تتراوح ما بين "9 - 166" م2، موجودة أسفل العمارات بمشروع روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).

ووصل سعر المتر، في المحل رقم 7 و8 في العمارة الثانية إلى 30 ألف و500 جنيه، بمساحة 26.5 متر، على أن يتم تحديد نشاط المحلات في إجراءات التخصيص التي تأتي بعد نهاية المزاد.

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كما سجل سعر المتر، في المحل رقم 11 بمساحة 26 متر 27 ألف و300 جنيه، وسجل المحل رقم 12 سعر المتر به 27 ألف و500 جنيه.

ووصل سعر المتر في المحل رقم 6 عمارة 3، 27 ألف جنيه، وتراوحت باقي المحلات بين 27 تلف وحتى 33 ألف جنيه للمتر.

ومن المقرر أن تعقد جلسات المزاد، بمقر المشروع بحي السيدة زينب مقسمة على 3 أيام، ويجرى طرح (33 محلًا تجاريًا وصيدلية الثلاثاء الموافق 2019/3/12 - 33 محلًا تجاريًا وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/19 - 33 محلًا تجاريًا يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26).