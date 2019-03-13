الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ " غرفة عمليات رابعة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حكها على المتهم عاطف محمد حسن أبو عيد، في إعادة إجراءات محاكمته، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، بقضية "غرفة عمليات رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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