"بسبب التحرش".. معركة شوارع في البساتين وإصابة 4 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أُصيب 4 أشخاص، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض، على عدد من المتهمين، في معركة بسبب معاكسة إحدى الفتيات في منطقة البساتين.

تلقت مباحث البساتين، بلاغًا يفيد وقوع مشاجرة بين الأهالي، بمنطقة ميدان أبو عبده في عرب المعادي بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد مختار، معاون مباحث القسم، وتم السيطرة على المشاجرة.

كشفت التحريات، أن المشاجرة نشبت بين الأهالي بسبب معاكسة فتاة، نتج عنها إصابة عدد من الشباب بجروح، وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، كما تبين أن عددا من الشباب تحرشوا بفتاة أثناء سيرها بالشارع وعندما استنجدت بآخرين اشتبك الطرفان.

تمكنت قوات المباحث من السيطرة على المشاجرة، وألقت قوات المباحث القبض عليهم، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.