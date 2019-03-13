مصر | مصدر يكشف كواليس سقوط سيارة من أعلى كوبري أرض اللواء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف كواليس سقوط سيارة من أعلى كوبري أرض اللواء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المصابين في حادث انقلاب سيارة شرطة بمنطقة أرض اللواء، أمين شرطة و3 مجندين أحدهم حالته الصحية مستقرة.

وأضاف المصدر، أن سيارة الشرطة التي انقلبت كانت سيارة دفع رباعي سوداء اللون، تابعة للإدارة العامة للمرور، وانقلبت السيارة من أعلي كوبري أرض اللواء.

وأشار إلى أن وقت انقلاب السيارة، كان سلم كوبري أرض اللواء خاليا من أية أشخاص، وسقطت السيارة في مقدمة السلم، موضحًا أنه انتقل رجال الحماية المدنية، وصحبتهم سيارتين إطفاء، وسيارة إسعاف، وتم رفع السيارة، ووضع رمال على الأرض مكان الحادث، بعد تسرب بنزين السيارة.

وواصل المصدر أنه تم نقل المصابين لمستشفى الأمل، وتم التحفظ على الأسلحة المتواجدة بالعربية عبارة عن بندقية ألية وبندقية خرطوش.

وكان أصيب 4 أفراد شرطة من قوة الإدارة العامة للمرور في حادث انقلاب سيارة شرطة من أعلى كوبرى أرض اللواء بمنطقة العجوزة.