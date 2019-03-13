مصر | عاجل.. لحظة رفع سيارة الشرطة بعد انقلابها من أعلى مزلقان أرض اللواء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لحظة رفع سيارة الشرطة بعد انقلابها من أعلى مزلقان أرض اللواء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، منذ قليل، بأحد الأوناش سيارة الشرطة عقب انقلابها من أعلى كوبري مزلقان أرض اللواء 2.

من جهته، صرح مصدر أمني، بأن حادث انقلاب سيارة شرطة من أعلى مزلقان أرض اللواء، وقع نتيجة محاولة تفادي السيارة لأخرى.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إصابة 3 من رجال الشرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقيهم العلاج وإجراء الإسعافات اللازمة لهم.