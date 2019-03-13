مصر | عاجل.. مصدر أمني يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل انقلاب سيارة شرطة من أعلى مزلقان أرض اللواء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر أمني يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل انقلاب سيارة شرطة من أعلى مزلقان أرض اللواء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، بأنه حادث انقلاب سيارة شرطة من أعلى مزلقان أرض اللواء في محافظة الجيزة، وقع نتيجة محاولة تفادي السيارة لأخرى، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم رفع السيارة بـ"ونش" لسرعة إنقاذ المصابين.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إصابة 3 من رجال الشرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقيهم العلاج وإجراء الإسعافات اللازمة لهم.