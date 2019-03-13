أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: أتمنى أن يتحول اجتماع عمومية الصحفيين لـ'عرس ديمقراطي'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: أتمنى أن يتحول اجتماع عمومية الصحفيين لـ'عرس ديمقراطي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، الزملاء الصحفيين، بضرورة المشاركة بالجمعية العمومية للنقابة، والانتخابات؛ لاختيار النقيب و6 من أعاء المجلس، والتي ستنعقد الجمعة المقبلة 15 مارس الجاري.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتمنى أن يتحول اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الجمعة 15 مارس، إلى عرس ديمقراطي، يستعيد خلاله الكيان النقابي بوحدة الصحفيين دوره، وأن يكون نقطة انطلاق لبدء التغيير الجذري لأوضاع الصحافة والصحفيين".

وكانت دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، الزملاء الأعضاء ممن لهم حق التصويت، للمشاركة بالاجتماع الثاني للجمعية العمومية؛ لمناقشة 6 بنود هامة، وذلك يوم الجمعة 15 مارس الجاري، والتي يكتمل نصابها القانوني بحضور 25+1 من الأعضاء.

وجاء جدول الجمعية العمومية كالتالي:

1-التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2018م).

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2018) حتى (فبراير2019م).

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019.

4- مناقشة المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

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5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لــ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يُستجد من أعمال.

وكانت أعلنت اللجنة عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.