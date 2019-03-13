أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة: الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة: الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيا
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي.
- إحالة مشروعي "مكافحة المخدرات والرقابة على الأسواق" للجان النوعية لمناقشتهما
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
- الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب نهائيًا
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب نهائيًا.
- الموافقة على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية في مجموعه
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية فى مجموعه.