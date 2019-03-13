أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة: الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة: الموافقة على قانون مزاولة مهنة الطب نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

- الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء نهائيا

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي.