شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. افتتاح أولمبياد طلاب الجامعات الأفريقية وتستضيفه جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الخميس أولمبياد طلاب الجامعات الأفريقية، الذى تستضيفه جامعة الأزهر، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية، فى الفترة من 14 إلى 18 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من 600 رياضي من طلاب الجامعات الأفريقية، وذلك فى أكبر حدث رياضى طلابى أفريقى تستضيفه مصر.

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وتعقد هذه الفعاليات في إطار سلسلة الأنشطة والمبادرات التي أطلقها الأزهر الشريف بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار وتَوظيف كلّ عناصرِ الثّقل الأزهري في أفريقيا؛ لمواكبة التحركات المصرية تُجاهَ القارة السمراء.

يذكر أنه قد تم أمس الثلاثاء افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، وعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشارك في الحفل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور ايتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.