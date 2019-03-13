شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تسيير باخرة سياحية بعد شحوطها في نيل أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت فرق الإنقاذ النهري وشرطة العائمات، بالتعاون مع هيئة النقل النهري، في إعادة تسيير باخرة سياحية خلال رحلتها إلى مدينة أسوان، بعد تعرضها للشحوط داخل إحدى الجزر النيلية شمالي أسوان.

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وأكد المهندس محمد طه الشربيني، مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهري، وضع الباخرة في المسار الصحيح على طوال الخط الملاحي النهري، مضيفًا أن الباخرة لم يكن على متنها أي سائحين.

وأوضح أن شحوط الباخرة جاء نتيجة خطأ من الربان الذي لم يلتزم بالمسار الملاحي المحدد، رغم وجود علامات إرشادية.

يذكر أن الباخرة التي انطلقت من الأقصر باتجاه أسوان، مساء الأحد، تعرضت لشحوط في إحدى الجزر النيلية قبالة سواحل مدينة إدفو.