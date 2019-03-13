استعدادًا لملتقى الشباب.. «البيئة» تهدي أسوان 500 حاوية قمامة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدت وزارة البيئة 500 حاوية قمامة إلى محافظة أسوان، في إطار مشاركة الوزارة لإنجاح ملتقى الشباب العربي والأفريقي خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري. وقال الدكتور ممدوح السيد، مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة في جنوب الصعيد، إنه عقد اجتماعا موسعا بين مسئولي الجهاز ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان لتسليم الحاويات الجديدة، للبدء في توزيعها على المناطق المقترحة ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة خلال فعاليات الملتقى.

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