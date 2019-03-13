محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن سيارة الشرطة التي انقلبت من أعلى مزلقان أرض اللواء، كانت تسير في الاتجاه المعاكس.
وأضاف المصادر، أن العناية الإلهية أنقذت الأهالي من وقوع كارثة حيث سقطت السيارة على جانب المصعد (الأسانسير) وليس أمامه.
وقال شهود عيان إن الدخان تصاعد من العربة فور سقوطها ولم يتمكن الأهالي من إخراج المصابين بسبب حدوث ماس كهربائي بين المصعد وعربة الشرطة.
وأكدوا أن مهندسي الكهرباء حضروا وفصلوا الكهرباء عن المصعد وتمكنوا من إخراج المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: سيارة حادث "مزلقان اللواء" كانت تسير "عكس الاتجاه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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