محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أصيب 4 شرطيين في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، إثر انقلاب عربة شرطة تابعة للإدارة العامة للمرور كانت تسير أعلى مزلقان أرض اللواء.
وقال مصدر أمني، إن عجلة القيادة اختلت في يد السائق بينما كانت تسير أعلى مزلقان أرض اللواء وسقطت أمام "أسانسير" سلم الصعود بالمزلقان بعدما كسرت الجانب الأيمن من السور الحديدي.
وأضاف المصدر أنه جرى نقل الشرطيين المصابين إلى مستشفى الأمل بأرض اللواء فيما دفعت الشرطة بسيارتي مطافئ وسيارتين إسعاف وونش لرفع السيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب سيارة مرور أعلى مزلقان أرض اللواء.. وإصابة 4 شرطيين- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.