انقلاب سيارة مرور أعلى مزلقان أرض اللواء.. وإصابة 4 شرطيين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب 4 شرطيين في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، إثر انقلاب عربة شرطة تابعة للإدارة العامة للمرور كانت تسير أعلى مزلقان أرض اللواء.

وقال مصدر أمني، إن عجلة القيادة اختلت في يد السائق بينما كانت تسير أعلى مزلقان أرض اللواء وسقطت أمام "أسانسير" سلم الصعود بالمزلقان بعدما كسرت الجانب الأيمن من السور الحديدي.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل الشرطيين المصابين إلى مستشفى الأمل بأرض اللواء فيما دفعت الشرطة بسيارتي مطافئ وسيارتين إسعاف وونش لرفع السيارة.