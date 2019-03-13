انضمام أحمد خيري وقصواء الخلالي إلى قناة TeN

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت قناة TeN، انضمام الإعلامي أحمد خيري، إلى أسرة المذيعين القناة، وذلك في إطار خطة التطوير المستمرة والشاملة، التي تحدث داخل المحطة.

ومن المقرر أن يبدأ خيري العمل مع القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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أحمد خيري، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، بدأ عمله عمله كمراسل تليفزيوني، وقدّم عدة برامج فنية على عدد من الفضائيات، قبل أن يقدم برنامج "حال بلدنا" على راديو 9090.

كما أعلنت قناة TeN​ انضمام الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أسرة القناة، على أن تبدأ العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

قصواء الخلالي تخرجت في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ودرست الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهي حاصلة على دبلوم في تطوير الإعلام من جامعة محمد بن راشد في الإمارات المتحدة، وهي أحد أبناء قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، حيث عملت كمقدمة نشرة، ثم مذيعة برامج منها "صباح الخير يا مصر"، وقدمت بعده بعض البرامج السياسية، بالإضافة للنشرات والتغطيات، بجانب عدة برامج في الفضائيات المصرية.