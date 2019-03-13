ثلاثاء ساخن في البرلمان.. إقرار مخالفات البناء ومزاولة الطب و"حبس" للشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

شهدت أروقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أحداث عديدة بحضور 4 وزراء، حيث دامت الجلسة لمدة 8 ساعات، فضلا عن الساعات المحددة للجان البرلمان، ليقر اليوم قانوني مخالفات البناء، ويحسم الخلاف بشأن قانون مزاولة مهنة الطب.

فيما أعلنت اللجنة التشريعية، بدء جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية الإثنين المقبل، وتقدم وكيل البرلمان سليمان وهدان، بقانون لتجريم الشائعات يبلغ عقوبته ل100 ألف جنيه غرامة.

ويستعرض الخليج 365، أبرز الأحداث التي شهدها البرلمان اليوم الثلاثاء..

"يبطل التصويت".. "عبدالعال" يوجه تنبيهًا للنواب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه طبقا للائحة الداخلية للبرلمان، لا يجوز لأي من الأعضاء الجلوس في أماكن رئيس الوزراء والوزراء، متابعًا: "الكراسى باللون الأحمر للوزراء، على خلاف اللون الأخضر المقرر للسادة الأعضاء"، للتفاصيل اضغط هنا..

عبدالعال: "مفيش نائب بيعين ابنه أو بنته"

قال الدكتور علي عبدالعال، إن نواب البرلمان يعملون لله والوطن، مضيفا: "مفيش نائب بيعين ابنه أو بنته أو أي قريب له، ولا أي وزارة بتدينا 10 تأشيرات تعيين للنواب ولا 5 ولا واحدة"، للتفاصيل اضغط هنا

البرلمان يقر نهائيًا "مزاولة مهنة الطب"

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، للتفاصيل اضغط هنا.

عبدالعال مدافعًا عن وزيرة الصحة: "تعمل جاهدة للقضاء على قوائم الانتظار"

دافع الدكتور علي عبدالعال، عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن جهودها في القضاء على قوائم الانتظار بمختلف الأمراض التي يعاني منها المواطنون. اضغط هنا

بيان عاجل بمجلس النواب لإلغاء حذف مواطنين من بطاقات التموين

طالب النائب ضياء الدين داود، الحكومة بإلغاء قرارات وزير التموين، المتعلقة باستبعاد عدد من المواطنين، من دعم السلع التموينية؛ بسبب استهلاكهم للكهرباء وغيرها من المؤشرات التي وضعتها الوزارة لحين دراسة الأمر بصورة متأنية داخل البرلمان ثم يتم البت فيها، للتفاصيل اضغط هنا..

البرلمان يقر نهائيًا "التصالح في مخالفات البناء"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعد رفض عدد من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون، للتفاصيل اضغط هنا

رئيس "النواب" يشكر وزيري الصحة والتعليم العالي

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أعرب رئيس مجلس النواب، عن الشكر لوزيري الصحة هالة زايد والتعليم العالي خالد عبد الغفار على جهودهما من أجل إزالة الغموض بمشروع قانون "مزاولة مهنة الطب"، للتفاصيل اضغط هنا

"إسكان النواب" توافق على اتفاقية لإنشاء 4 محطات تحلية بجنوب سيناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة علاء والي، على اتفاقية قرض بشأن مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، للتفاصيل اضغط هنا

الاثنين.. بدء جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ستبدأ يوم الاثنين المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الأوقاف: إدراج مال الوقف لقانون أملاك الدولة "غير دستوري"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضي الدولة، غير دستوري؛ لأن مال الوقف له طبيعة خاصة، للتفاصيل اضغط هنا..

الموافقة على مشروع قانون "الرقابة على الأسواق غير المصرفية"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية"، وأرجأ أخذ الرأي النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الزراعة يكشف عدد الكلاب في مصر

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن السياسية الزراعية للوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه، لان لدينا محدودية في الأراضي المتاحة وفي الموارد المائية.

وأوضح وزير الزراعة، إن مصر يوجد بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينهم من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه على كل كلب، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرًا على الوزارة، خصوصا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي، للتفاصيل اضغط هنا

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. مشروع قانون جديد لمكافحة الشائعات

تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون لمكافحة نشر الشائعات، لقراء مشروع القانون اضغط هنا..

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعودة الانعقاد 24 مارس

رفع السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي استمرت قرابة 8 ساعات، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..