أخبار مصر | أميرة العادلي لـ عمومية 'الصحفيين': الوقت لا يحتمل ألا نشارك بالانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة العادلي لـ عمومية 'الصحفيين': الوقت لا يحتمل ألا نشارك بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أميرة العادلي المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن دور المرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، إقناع أعضاء الجمعية العمومية بضرورة المشاركة بالانتخابات، وأن دورهم مهم جدًا، فبالإضافة إلى التصويت واختيار المرشحين، ستقوم العمومية بمناقشة عدد كبير من الطلبات المهمة والمُقدمة على طاولتها.

وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن حالة عامة من الإحباط تسيطر على الأجواء وعلى الجمعية العمومية للنقابة، نظرًا من المعاناة الاقتصادية التي يعانيها الصحفيون، بالإضافة إلى أزمات الحريات والفصل التعسفي، مما جعل من الصعب إقناع الصحفيين بأن مجلس النقابة قادر على حل تلك المشكلات.

وتابعت: "جزء من عزوف الصحفيين وترددهم، هو الإحساس بأنهم غير مُمثلين، وعدم تحقيق الوعود التي يعدها المرشحون، بالإضافة إلى غياب النقابة ودورها".

ووجهت "العادلي" رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قائلة: "الوقت لا يحتمل ألا نشارك، أو أن نختار أشخاص لا يمثلونا تمثيلًا حقيقيًا، والضمانة الوحيدة هي مشاركتنا والاختيار بشكل جيد".

وأوضحت المرشحة لعضوية مجلس النقابة، أن الصحفيون مقبلون على أزمات أخرى من الحريات والفصل التعسفي ومعاناة اقتصادية أكبر، وهو ما يحتاج أن تكون النقابة أقوى، حتى تستطيع الحصول على حقوق أعضائها.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.