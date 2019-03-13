أخبار مصر | قلاش لـ الصحفيين: مشاركتنا بالانتخابات 'فرض عين' واختياراتنا 'أمرًا ضميريًا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قلاش لـ الصحفيين: مشاركتنا بالانتخابات 'فرض عين' واختياراتنا 'أمرًا ضميريًا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إنه عندما تأتي تعليمات بتشويه أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة ونقابي سابق، والتحذير من انتخابه، وتدبير الحملات "الرخيصة" لتنال من زوجته بأحط الألفاظ، وهي زميلة صحفية، لمجرد أنه اهتم بالدفاع عن حقوق الصحفيين، والاهتمام بملف الحريات في نقابة الرأي والحريات، هنا تصبح مشاركتنا في الانتخابات فرض عين.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ذلك حتى لا تغيب إرادتنا، ويصبح اختيارنا للمرشحين المحترمين أمرًا ضميريًا، وعنوانًا مقدمًا لهذه الانتخابات، دفاعًا عن اختيارنا الحر دون إملاء من أحد، بل ودفاعًا عن ثقافة وهوية كياننا النقابي، الذي تعلمنا فيه قيمة قبول الاختلاف والتنوع".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

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وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.