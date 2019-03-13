أخبار مصر | 'شبانة' خلال زيارة لـ'الفجـر': تركت فائض 35 مليون جنيه بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'شبانة' خلال زيارة لـ'الفجـر': تركت فائض 35 مليون جنيه بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على المجلس لدورة ثانية، بزيارة لأسرة "الفجـر"، مساء اليوم، ضمن جولاته الانتخابية.

ورد "شبانة" على كافة استفسارات الزملاء، فيما يخص البرنامج الانتخابي، وكافة قضايا المهنة والنقابة.

وقال "شبانة" إنه ترشح نزولًا على رغبة الزملاء أعضاء النقابة، على الرغم من أن المشوار كان صعبًا الأربع سنوات الماضية، خاصة بعد التحول الاقتصادي الكبير في مصر.

وأضاف أن نقابة الصحفيين هي المؤسسة الوحيدة في مصر التي لا تعاني من أزمات اقتصادية، مؤكدًا أنه قام بدعم مشروع العلاج بقيمة 3 مليون جنيه وزادت هذه القيمة العام الماضي إلى 5 مليون، لافتًا إلى أنه يقوم بدعم المعاشات بقيمة 2 ونص مليون جنيه سنويًا.

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وتابع: "قمت بتوفير فائض 40 مليون جنيه في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، بما ساهم بنسبة كبيرة أن يمر العامين الماضيين بسلام، برغم كل التضخم وزيادة التكاليف، وسأقوم بتسليم المجلس القادم فائض 35 مليون جنيه، مع كل الإنجازات التي تمت والمصروفات، على الرغم من زيادة المصروفات 50%، ولكن ميزانية هذا العام ستُشرف الصحفيين".