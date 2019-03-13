أخبار مصر | أميرة العادلي خلال زيارة لـ'الفجـر': لجنة للمرأة وصندوق للطوارئ بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة العادلي خلال زيارة لـ'الفجـر': لجنة للمرأة وصندوق للطوارئ بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الزميلة أميرة العادلي المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، مساء اليوم، بجولة داخل مؤسسة "الفجـر"، ضمن جولاتها الانتخابية.

وناقشت الزميلة، محرري "الفجـر" في برنامجها الانتخابي، وقامت بالرد على كافة الاستفسارات التي تخص قضايا النقابة والمهنة.

وتضمن البرنامج، العمل على إنشاء صندوق طوارئ ووثيقة تأمن الصحفيين، فضلًا عن تخفيضات وسائل النقل والإسكان الاجتماعي وتحسين وتطوير مشروع العلاج، وإقامة معرض دائم للمستلزمات الأساسية من ملابس وأدوات مدرسية ومستلزمات تكنولوجية، وأكدت نه أصبح جاهزًا للتنفيذ.

كما أشارت "العادلي" إلى تخصيص لجنة للمرأة تعمل على قضايا ومشاكل الصحفيات، واستكمال ما تم الوصول إليه لحل مشاكل الصحفيين الحزبيين، والعمل على الانتهاء من ميثاق العمل الصحفي بعد حوار مع جموع الصحفيين.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.