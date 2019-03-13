الأنبا إبرام آخرهم.. حملة نفي التحرك ضد البابا

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البابا للكهنة الجدد: ادرسوا.. الإيمانيات والطقوس ثابتة ويجب أن تعلموا أساليب تناسب العصر.. مطارنة وأساقفة ينفون التحرك ضد البابا.. وآخرون يهاجمون مهاجمي البطريرك

منذ أن ألقت «التحرير»، حجرا كبيرا في المياه الراكدة، وبدأت الأمور تتغير رأسا على عقب، فبدأ كثيرون داخل الأوساط الكنسية، الالتفات إلى ما يحدث بالتحريض ضد البابا تواضروس الثاني، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة تدعي «حماية الإيمان»، وتارة أخرى تدعي «طرح بيان لعزل البابا»، حيث خرجت أصوات من بعض الأساقفة تنفي وجود تحركات داخل المجمع المقدس ضد البابا تواضروس، وأصوات أخرى ترفض تصرفات بعض آباء الكنيسة وتنتقد الصفحات المهاجمة للبابا وبعض الأساقفة، مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، بينما صلى البابا القداس اليوم ورسم كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي.

البابا تواضروس كعادته، لم يرد على ما يثار حوله، لكن الكلمة التي وجهها للكهنة الجدد، كانت بمثابة رسالة لهم في الخدمة وللتيار المتشدد الذي يهاجمهة، وذكر خلال كلمته 5 وصايا يجب أن يتمتع بها الكهنة الجدد، وهي «اتضع، افتقد، احتمل، ادرس، افرح». وأوضح البابا أن الاتضاع ليس مجرد كلمة بل حياة، ولفت

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