شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ التمويل بجامعة نيويورك: مصر تدعم الخبز بـ55 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاتصال الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن مصر من بين دول قليلة تقدم دعمًا لمواطنيها على رغيف الخبز، الذي يكلف الدولة 60 قرشًا وتبيعه للمواطن بخمسة قروش فقط.

وأضاف «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «احنا تعودنا على الدلع، بسبب الدعم.. رغيف العيش يكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويًا، وتنتج الدولة 100 مليار رغيف في السنة».

وتابع قائلًا: «لو الحكومة أخدت إجازة يوم من رغيف العيش، هيحصل ايه؟.. لما رغيف يكلف الدولة 60 قرش، والدولة توفره بـ 5 قروش بس»، متابعًا: «عايزين الحكومة تعمل كل حاجة، وتهربوا من دفع الضريبة، وهناك حالة عدم ثقة بين الحكومة والشعب من قبل عهد عبدالناصر».