شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للتشييد والتعمير»: ارتفاع الإيرادات إلى مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة عن العام المالى «2017- 2018»، بحضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العامة وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن وزارة المالية.

وعرض محمود حجازى، رئيس الشركة، تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن ارتفاع إجمالى إيراداتها بصورة مستقلة إلى نحو مليار جنيه بمعدل نمو 1.9%، فيما حققت صافى ربح 725 مليون جنيه بمعدل نمو 6.4%، مقارنة بالعام المالى الماضى، كما وافقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام، حيث بلغت حصة وزارة المالية 100 مليون جنيه في إطار دعم الخزانة العامة للدولة.

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وشمل التقرير أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها «حى الأسمرات، ومحطات مياه وصرف صحى وصناعى بالمنوفية والعاشر من رمضان والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والأقصر، والمرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة، وقناطر مدينة أسيوط الجديدة»، إلى جانب التوسّع في مشروعات خارجية بدول الخليج وأفريقيا.

واعتمدت الجمعية قرار الوزير، رئيس الجمعية العامة، بشأن تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 أعوام، والصادر في يوليو 2018، بالإضافة إلى قرار ضم محمد مصطفى كمال، عضواً غير متفرغ بالمجلس، بعد قبول استقالة باسل محمد الحينى.

على جانب آخر، وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسى للشركة بزيادة رأس المال المدفوع بـ45 مليوناً و612 ألفاً و800 جنيه، ليصبح ملياراً و635 مليوناً و676 ألفاً و700 جنيه.