شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: المواطن يهتم بـ«جيبه».. ولا يلتفت إلى «معدلات النمو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاتصال الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن نسبة الضرائب تصل إلى 14% من حجم الناتج القومي، بعكس مختلف دول العالم التي تصل فيها نسبة الضرائب إلى 25% من الناتج القومي.
وأضاف «زكي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «جشع التجار وغياب رقابة الدولة والتعويم أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة كوميدية»، مؤكدا أهمية إدخال منافسين جدد الأسواق لمواجهة جشع التجار.
وتابع: «دائما المواطن البسيط، لا يلتفت إلى معدلات النمو الاقتصادي، فهو يرفع شعار جيبي أخباره إيه».
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