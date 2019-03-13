شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: المواطن يهتم بـ«جيبه».. ولا يلتفت إلى «معدلات النمو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاتصال الدولي والتمويل بجامعة نيويورك، إن نسبة الضرائب تصل إلى 14% من حجم الناتج القومي، بعكس مختلف دول العالم التي تصل فيها نسبة الضرائب إلى 25% من الناتج القومي.

وأضاف «زكي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «جشع التجار وغياب رقابة الدولة والتعويم أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة كوميدية»، مؤكدا أهمية إدخال منافسين جدد الأسواق لمواجهة جشع التجار.

وتابع: «دائما المواطن البسيط، لا يلتفت إلى معدلات النمو الاقتصادي، فهو يرفع شعار جيبي أخباره إيه».