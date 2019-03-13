شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عامر لمحمد صلاح: «متركزش مع كل اللي بيتكتب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، النجم الدولي محمد صلاح، بعدم التركيز مع ما يكتب من انتقادات ضده، قائلًا: «ماتدققش في كل اللي بيتكتب».

كما طالب «عامر» خلال حلقة البرنامج، محبي صلاح بأن يتركوه حتى يركز فيما يفعله ومشواره الكروي والرياضي، نظرًا لكونه لاعبًا دوليًا وعالميًا، ولديه قراراته وتوازناته.

وكان صلاح كتب «تويتة» أعرب خلالها عن اندهاشه ممن ينتظرون أي خطأ حتى يقوموا بتفسيره بطريقة غير صحيحة وغير حقيقية، قائلًا: «مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح إن ده بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة».