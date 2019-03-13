شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة زراعة 100 ألف شجرة مثمرة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مبادرة تشجير أسوان تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ورشة عمل أقيمت بمتحف النوبة تحت عنوان «دور الحديقة النباتية في التنمية الزراعية والبيئة بمحافظة أسوان».

وقال الدكتور محمد جبر، مدير معهد بحوث البساتين، إن دور المعهد يقوم بتوفير الشتلات اللازمة للتشجير من خلال المشاتل الخاصة بالمعهد والمناسبة للبيئة الاستوائية لزراعتها طبقا لأغراض التشجير تجميل أو إنتاج ثمار أو تثبيت الكثبان الرملية والعمل على ضرورة التشجير وزيادة الرقعة الزراعية والخضراء بأسوان، وذلك لإضافة اللمسة الجمالية وتوفير الأخشاب مثل أشجار الكايا وغيرها وتشجير الكافور على الترع والمصارف، بالإضافة إلى زراعة بعض المناطق بالأشجار المثمرة التي تتلاءم مع المناخ مثل الزيتون والكازميرو والمانجو وأشجار الموالح بالإضافة إلى التوعوى والإرشادى للمواطنين وكيفية رعاية الأشجار والحفاظ عليها.

وأضاف الدكتور هشام الطيب، المشرف العام على حديقة النباتات والمنسق لمبادرة التشجير، أنه منذ إنشاء الحديقة عام 90 حان الوقت بعد عشرات السنوات أن يكون لها دور إيجابى تجاه المجتمع الأسوانى، من هذا المنطلق تم تدشين والإعلان عن أهداف مبادرة التشجير لزراعة 100 ألف شجرة بأسوان.