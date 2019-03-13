شكرا لقرائتكم خبر عن كهربائي قسم الإنارة: الأمان والسلامة «شطارة فردية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار أكثر من عشر سنوات عمل فيها (ص.ى) بقسم الإنارة بأحد مراكز محافظة الشرقية، ظلت خلالها احتمالات تعرضه لخطر الصعق بكهرباء الجهد العالى أثناء مزاولة عمله حاضرة بشكل دائم، إذ يضطر للنزول يومياً، لتفقد أماكن الأعطال في شوارع المركز، وإجراء صيانة للأسلاك العاملة منها، في ظل غياب تام لعناصر التأمين، المطلوبة أثناء تأديته عمله، خاصة في الأوقات التي يضطر فيها للتعامل مع الأسلاك، وقت سريان التيار فيها.

وقال العامل البالغ من العمر 42 عاماً: «بنزل الوحدات، وبنعمل خط سير للوحدات المحلية، وبالتحديد للأماكن اللى بتحتاج إنارة، بتصرف لنا الوحدة اللمبات، وبنركبها تنور الطرق العمومية والمداخل».

مشاهد الصعق بالكهرباء، التي طالما تكررت وتركت زملاء له في حالة عجز دائم، دفعت مركز المدينة لمحاولة تجنبها، عن طريق الاستعانة بعربات متصلة بونش، لها صندوق مصنوع من مادة عازلة للكهرباء، يرفعون فيه الفنى، حيث يقف داخله خلال تركيب الأسلاك الكهربائية، أو تغييرها.

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ويوضح: «تعرضت للصعق من التيار الكهربائى في مواقف كتير، وأى سلك بلاقيه مخالف أنا اللى بشيله، ورغم أن مركز المدينة وفرلنا الصندوق العازل للكهرباء، إلا أننا نعمل بإيدينا، ودون ملابس وقاية أو حماية، وعلشان كده بنعتبر أماننا وسلامتنا (فهلوة) من كل واحد فينا، على حسب خبرته وقدراته».

وأضاف أن العاملين في قسم الإنارة يسيطر عليهم الشعور بأنهم مواطنون بلا أي تقدير حقيقى، سواء معنويا أو ماديا، مقارنة بالمهام الصعبة التي ينفذونها.

محاولات توفير العربة المتصلة بالونش كبديل عن السُلم الخشبى لتحسين أوضاع موظفى الكهرباء لم تؤد إلى حماية العشرات من العاملين، الذين يتعرضون للصعق الكهربائى، بنسب متفاوتة، ويقول: «وارد جدا إننا نتكهرب، لأن شغلنا كله والكهرباء شغالة، علشان أعرف أجرب خطوط الشوارع، وأأمن المفتاح العمومى، وأعرف الخلية عطلها جاى منين». ويكمل: «تأمين العمل مهارة فردية لكل عامل، والسلامة بتعتمد على حسن التصرف، وفهم الشغلانة، على كل عامل أن يعرف الفردة دى فردة شوارع ولا فردة أرضى، ومن غير ما يكون لابس حاجة في إيده، وعلى الأساس ده بتحرك شمال أو يمين، علشان أأمن نفسى».

يزيد من الصعوبات التي يواجهها (ص.ى) هو وزملاؤه انخفاض أجره الشهرى، دون صرف أي بدلات للخطر، الذي يتعرضون له بشكل يومى. ويوضح: «نتقاضى أجر شهرى قدره 800 جنيه، ممكن يزيد مع بعض المكافآت لـ1200 جنيه، دون اعتبار للمخاطر، التي قد تجعلنا عاجزين عن العمل بشكل كامل مثلما حدث لبعض الزملاء، ممن اضطروا للعمل في مهن أخرى، ولم يتكفل أحد بعلاجهم، لعدم وجود تأمين صحى كاف للعلاج، الذي تطلبته حالتهم».