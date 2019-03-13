شكرا لقرائتكم خبر عن عامل صرف صحي: «مفيش خروج مضمون من البلاعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حبال بالية متقطعة، وجسد ملفوف بجنزير، هاتان هما وسائل الأمان التي يتعلق بها عبدالله عبدالعزيز، عامل مجارى، كلما نزل لتطهير أي من بالوعات الصرف الصحى في محيط قريته الواقعة بمحافظة الدقهلية.

حيث يجمع في كل مهمة الرواسب من البالوعات الفرعية، التي يؤدى تراكمها في كثير من الحالات إلى انسدادها، قبل أن يصعد من جديد بمساعدة زميليه، اللذين يسحبانه بحبل مربوط حول وسط جسده.

كبر سنه بعد أن بلغ 56 عاماً جعل توزيعه الإدارى يعمل في نطاق قريته، ويشرح مهام عمله: «بأنزل في بير عمقه تقريباً 6 متر، وبأحاول أنضفه من الحاجات اللى بتسده، وغالباً بتكون حجارة صغيرة، وزلط أو قمامة، وأوقات يكون رمل وزلط مع تراب، وده بيخلى في صعوبة كبيرة عشان نجمعها».

لا تتمثل الصعوبات التي تواجه «عبدالله» في استخراج هذه القاذورات فحسب بل في القلق الدائم، الذي يكون مصاحباً له من انقطاع الحبل، المرتبط به من الخارج، وهو المشهد الذي طالما تكرر لعدد من زملائه.

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ويذكر: «ناس من زملائى أوقات كتيرة وقعوا في البالوعات بسبب أن الحبل ضعيف، وكمان مبيكونش ماسك على الجسم بشكل كامل، وده بيخلينا طول الوقت قلقانين من أننا ننزل ومانطلعش، أو نقع في البلاعة وإحنا طالعين، وأصبحت القاعدة الاساسية لينا إنه ما فيش خروج من البلاعة مضمون».

تتوازى مخاطر الانزلاق في البلاعة مع الأمراض التي تنتقل لمئات العاملين أثناء التنظيف، دون وسائل سلامة أو أمان، ويقول: «احنا بننزل في البلاعة بكل ما فيها من روائح وزبالة، وكنا بننزل في مياه المطر بأجسادنا، وده سبّب أمراض كتيرة للعاملين، وبعضهم تعرض لفيروسات خطيرة».

وأوضح أن هناك عجزا كبيرا في توفير البدل والأحذية، اللازمة للنزول في هذه الأماكن، كوسيلة حماية من التعرض للأمراض.

تزداد الصعوبات بالنسبة لـ«عبدالله» وزملائه في عملهم خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً مع تزايد حوادث سرقة أغطية بالوعات الصرف، ويشرح: «البديل لما الأغطية بتتسرق إن الأهالى بيردموا البالوعات بالطوب والرمل، وده بيخلى تنظيف البلاعة شديد الصعوبة، وبنضطر نفضل موجودين لساعات أطول في العمل، وبالتالى تزداد احتمالية تعرضنا للأمراض، بسبب الروائح والقاذورات».

ويرى أن المقابل الوحيد في تلك الأجواء هو المقابل المادى، الذي يدفعه أهالى الحى أو المنطقة التي توجد فيها البلاعة: «بيظبط الدنيا شوية مع الأجر اللى بناخده».

يفضل جهاز المدينة الاعتماد على العاملين في تنظيف البالوعات، بدلاً من السيارات، التي توفرت حديثاً، وتستطيع القيام بمهام العامل، وهنا قاطعه أحد زملائه قائلاً: «السيارات دى الدولة موفراها كشكل فقط، لكنهم بيفضلوا العمال ينزلوا بنفسهم، علشان يقدروا يخلصوا أسرع بكتير، حيث تستغرق السيارة في المقابل وقتاً أطول في التشغيل والتركيب، فضلاً عن أن السيارة لا تقوم بعملية تنشيف كاملة».