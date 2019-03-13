شكرا لقرائتكم خبر عن مُمرضة بمستشفى حكومي: غياب وسائل التطهير يصيبنا بالفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تعتد (س- ص)، إحدى الممرضات بمستشفى حكومى بمدينة «السنطة» بمحافظة الغربية، تغيير ملبسها المخصص لها في غرفة العناية المركزة على مدار أكثر من 5 أيام كاملة، كحال أغلب زميلاتها داخل نفس المستشفى الحكومى، خصوصاً مع عدم التزامها باستخدامه فقط في أماكن العمل، وهو الأمر الذي يؤدى لمشكلة مزدوجة للمريض ولها، عن طريق نقل العدوى.

غياب وسائل التطهير الكافية بالنسبة لـ(س- ص) في تعقيم الآلات الجراحية والمناظير وآلات الأسنان- أدى في حالات كثيرة لإصابة عدد من زميلاتها بعدوى الفيروسات الكبدية، خاصة فيروسى الكبد «سى» و«بى»، وكذلك الإيدز. وتوضح: «جزء من المسؤولية يقع على الممرضة، خصوصاً أن عددا كبيرا من الممرضات مش من خريجى كلية تمريض، بجانب نقص وسائل الأمان الكافية».

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تتذكر الممرضة إحدى الوقائع: «اشتكت زميلة لنا من حرقان في معدتها، لازمها لفترة طويلة، وأجرى لها أحد الأساتذة الكبار منظاراً لفحصه، وشخّص الحالة على أنها التهاب بسيط في المرىء، وبعد شهور أجرت فحوص دم روتينية، لتجد نفسها مصابة بالتهاب كبدى (سى)، وهو الأمر الذي حدث لها بسبب عدم تعقيم الآلات المستخدمة في فحصها من المنظار». وتضيف: «يجب أن يشرف الطبيب بنفسه ويدقق على ضرورة التعقيم بمواصفاته ومعاييره، لكى لا تنقل الآلات العدوى بهذه الأمراض».

وأوضحت أن عدم وجود وسائل تعقيم كافية، فضلاً عن الإهمال وعدم التدريب أو وعى الممرضات بالقواعد المعمول بها في غرفة العمليات والعناية المركزة- تؤدى لنقل أمراض كثيرة للممرضة والمريض على حد سواء.

وتتحدث إحدى الطبيبات من ذات المستشفى، والتى رفضت ذكر اسمها، عن السلبيات التي تحدث في المستشفى بسبب غياب منظومة التدريب على السلامة والصحة المهنية، بقولها: «نجد في المعتاد ممرضات يستخدمن (سكرب) العمليات، وهو الزى المخصص لهن في غرف العناية المركزة، في كل الأغراض، حيث يرتدينه خلال فترة النوم، وتناول الطعام، فضلاً عن استخدام أي حذاء، دون اعتبار لنقل هذا الحذاء أمراضا داخل غرفة العناية».