شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة يعلن تفاصيل المباحثات بين السيسي ووزيرة خارجية النرويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القضية الفلسطينية كانت محور المباحثات اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة خارجية النرويج، لافتًا إلى أن النقاش تناول سبل دفع المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن وزيرة خارجية النرويج ثمنت دور مصر في القضية الفلسطينية، لافتَا إلى أن الرئيس تحدث عن مبادرة السلام العربية التي تتضمن السلام الشامل مع اسرائيل التي طرحت، مقابل حل القضية الفلسطينية.

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وذكر أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بنائب رئيس السوداني، ورئيس المخابرات كان هامًا للغاية، ويأتي في إطار المشاورات بين البلدين.

وتابع «راضي»، أن اللقاء تناول مكافحة الإرهاب، وأمن البحر الأحمر، والعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتَا إلى أن مصر والسودان من أكثر الدول التي يجمعهما الكثير من اللجان المشتركة.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم تم إعادة صياغتها بشكل فيه احترام متبادل، وتم العمل على تذليل أي أمور عالقة بين البلدين، وهذا انعكس على مستوى العلاقات بين البلدين.