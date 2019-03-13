شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: «السيسي زعلان مننا قوي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عزمي مجاهد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «زعلان مننا أوي»، مضيفا أن السبب وراء ذلك «ليس مطلوباً منه أن يتحدث كل فترة عن المؤامرات التي تتعرض لها الدولة».

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وأضاف «مجاهد» في برنامجه عبر فضائية الرافدين+، أنه ليس مطلوباً من السيسي أن يتحدث في كل خطاباته عن الذي نتعرض له كدولة مصرية.

وتابع: «السيسي راجل صريح وعهدنا عنه ذلك، الرجل نقل البلد في 4 أعوام من دولة تواجه الضياع لتصبح قبلة العالم بأسره».