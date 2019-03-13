شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة ضحية الطائرة الإثيوبية: «مش متعودة تسافر ومتجيش تاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت «جودي» صاحبة الـ16 عامًا، حفيدة الراحلة سوزان أبوالفرج، إحدى ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، إن «جدتها» كانت أغلى ما تملك في الحياة، وأنها لا تستطيع أن تتحمل عدم وجودها.

وأضافت «جودي» خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن جدتها كانت تقيم معهم في المنزل، وأنها كانت تنادي عليها باسمها مباشرة «سوزي».

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وأوضحت «جودي» أن تفتقد كثيرًا جدتها، حيث أنها كانت دائمًا ما تذاكر معها، كما أنها كانت دائمة السؤال والاطمئنان عليها.

وسقط الأحد الماضين الطائرة الإثيوبية من طراز «بيونج 737» والتي كانت تقل 149 راكبًا، من بينهم 6 مصريين، حتى يخيم الحزن والأسى على الجميع وليسط فقط أقارب الضحايا.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أسماء الضحايا الـ6، وهم: «دعاء عاطف عبدالسلام عبدالسلام، سوزان محمد أبوالفرج، ناصر فتحي العزب دوبان، أشرف محمد عبدالحليم التركي، عبدالحميد فراج محمد مجلي، وعصمت عبدالستار طه عرنسه».