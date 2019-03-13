شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، والاعتداء على المصلين فيه، وإغلاق بواباته، مشددا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد الأزهر الشريف على حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرًا من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها تزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.