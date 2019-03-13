شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 13/3/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفئ وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-7 درجات مئوية، و يتحوّل الطقس تدريجياً لمُغبر مع استمراره دافئاً نسبياً في أغلب المناطق حتى ساعات الظهيرة، في حين يكون الطقس مائلاً للحرارة في مناطق الأغوار و البحر الميت و خليج العقبة، و تتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة في ساعات ما بعد الظهر و المساء، و يُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، و الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تُرفق بهبات قوية في ساعات ما بعد الظهر و العصر و تؤدي إلى تشكل عواصف رملية تحد من مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت خاصة في المناطق الصحراوية و المكشوفة.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: مائج (40-60سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة بشكل حاد و ملموس، و يعود الطقس ليُصبح بارداً بوجهٍ عام مع بقائه مُغبراً في أغلب المناطق. و تظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، مع توقع هطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار و البَرَد خاصة فوق المُرتفعات، والرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، و مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية من جنوب و شرق المملكة.

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الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام ، ويكون الطقس غائماً جزئياً،ولطيفاً بوجه عام، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الامطار وخاصة خلال ساعات المساء، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.