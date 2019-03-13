"أمطار وأتربة وعاصفة".. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء والخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال اليومين المقبلين، طقسًا غير مستقر على كافة أنحاء الجمهورية يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد يصل لـ 7 درجات.
وأوضح عبدالعال لمصراوي، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه رياح مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة في بعض الأوقات على السواحل الشمالية والوجه البحري والمناطق المكشوفة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.
وأضاف أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض التدريجي غدًا على شمال البلاد، فيما تنخفض يوم الخميس على جنوبها مع عدم وصول الرياح لحد العاصفة وستكون نشطة على جنوب سيناء وجنوب البلاد فقط، متابعا: "الشتاء يعتبر انتهى وبدأ فصل الربيع".
ونوه إلى أن سرعة الرياح تترواح ما بين 25 عقدة إلى 28 عقدة بما يعادل تقريبا 45 كيلو مترًا في الساعة وهي رياح جنوبية غربية، لافتا إلى أن سبب التغير يرجع إلى أن البلاد تشهد بداية الربيع مبكرا مثلما بدأ موسمي الخريف والشتاء مبكرا.
وتابع: تشهد البلاد أيضا اضطراب في الملاحة البحرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.
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