قبل التطبيق.. 10 معلومات عن منظومة الخبز الجديدة (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - عايدة رضوان: كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ملامح تطبيق منظومة الخبز المدعم التي تدرس وزارته تطبيقها خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير -خلال كلمته، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب- إن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة. ويستعرض الخليج 365 10 معلومات عن منظومة الخبز الجديدة في الفيديوجرافيك التالي:

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