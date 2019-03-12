أخبار مصر | أبرزها الموافقة على اتفاقيتين لإنشاء 4 محطات تحلية مياه.. ماذا حدث باللجان النوعية في البرلمان اليوم؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها الموافقة على اتفاقيتين لإنشاء 4 محطات تحلية مياه.. ماذا حدث باللجان النوعية في البرلمان اليوم؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على اتفاقيتين لإنشاء 4 محطات تحلية مياه، والتأكيد على أهمية دور الجامعة العربية في مواجهة أزمات دولها.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء باللجان النوعية على النحو التالي:

- "حقوق البرلمان" تطالب بتوفير مترجمين للغة الإشارة

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، بضرورة العمل على توفير مترجمين للغة الإشارة للتعامل مع فئة الصم والبكم في كافة مؤسسات الدولة، وخاصة الأماكن الحيوية بها مثل المحاكم والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من المؤسسات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة الذي تقدمت به النائبة مي محمود بخصوص توفير مترجمين للغة الاشارة رحمة بتلك الفئة.

وأكدت اللجنة على وجود خطة واضحة المعالم من أجل هذا الغرض، ومخاطبة الجهات التي تعمل على تخريج الكوادر المؤهلة للعمل كمترجمين للغة الإشارة، والتواصل معهم وفتح قنوات مع كافة مؤسسات الدولة.

- "عربية النواب" تؤكد على أهمية دور الجامعة العربية في مواجهة أزمات دولها

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة بالإنابة، على أهمية الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وتماسك الجبهة الوطنية الداخلية في مواجهة الضغوط التي تواجهها داخليًا وخارجيًا، وذلك بحضور مدير شئون جامعة الدول العربية المستشار أحمد الشندويلي، لمناقشة نشأة وإنجازات جامعة الدول العربية.

كما أكدت اللجنة خلال اجتماعها، على أهمية دور جامعة الدول العربية في الأزمات العربية وضرورة تفعيل هذا الدور خدمة للمصالح العربية المشتركة، معربة عن أملها في أن تخرج القمة العربية القادمة بقرارات تعزز مسيرة العمل العربى المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب.

وأشادت اللجنة، بالدور المصري بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ في شهر فبراير الماضى والتي تناولت ملفات مهمة في مقدمتها ملف الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكذلك بحث نزاعات المنطقة.

"- صحة النواب" تطالب الوزراة بتنفيذ توصياتها بتطوير المستشفيات

طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الحكومة بتنفيذ توصياتها الخاصة بتطوير المستشفيات، ومراعاة حق المريض في العلاج وتقديم خدمة صحية وطبية متميزة، بالإضافة إلى إدراج كل المستشفيات المتوقفة ولم يكتمل تشغيلها في الخطة للسنة المالية الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة فى المستشفيات لتكون الخدمة الطبية مكتملة وعدم تعرض المريض للمعاناة خاصة من الفئات البسيطة ومحدودى الدخل والفقراء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها، على ضرورة تنفيذ توصياتها السابقة والمتكررة بشأن ضرورة سد العجز فى عدد الأطباء ومهنة التمريض والتوزيع المتناسب والعادل للأطباء والتمريض فى جميع المحافظات، مطالبة وزارة الصحة بالاهتمام بالوحدات الصحية وتوفير أطباء فيها للتيسير على المرضى فى القرى والعزب والنجوع وعدم اضطرارهم للتوجه من القرية للمستشفى بالمركز لتلقى الخدمة الصحية، مما يتسبب فى معاناة المرضى وتكدسهم فى المستشفيات وبالتالى زيادة الضغط على الأطباء نظرا لقلة عددهم.

"- صناعه النواب" تطالب بوضع جدول زمني لنقل مصانع الرخام

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس فرج عامر رئيس اللجنة، بوضع جدول زمني واضح لنقل مصانع الرخام بمنطقة "شق الثعبان" إلى "مدينة الرخام" بالمنطقة الصناعية المُقرر إقامتها بمركز أطفيح، مع صرف التعويضات المناسبة لأهالى شق الثعبان، محذرا من تعدد الجهات المتشابكة لمنح التراخيص الصناعية والتى يعانى منها المستثمر فى مصر بصفعة عامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج، بشأن تخصيص 26 ألف فدان بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة منذ عام 2016،واعتبارها منطقة صناعية وذلك بموجب قرار جمهورى، ولم يتم اتخاذ خطوات عملية حيالها حتى الآن، واقتصار الأمر على تكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير لمكتب استشارى أسبانى لتخطيط المنطقة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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- "اقتراحات النواب" توافق على إعداد قاعدة بيانات شاملة للممتلكات العقارية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ماجدة نصر، بشأن إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية للممتلكات العقارية لكل مواطن.

وجاءت موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة بعد استجابة الحكومة وموافقتها عليه، وتأكيد ممثل مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، أنهم يعملون بالفعل حاليا على إعداد قاعدة بيانات شاملة وحصر لكافة الممتلكات والثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

- "سياحة البرلمان": التعامل مع ملف الاستثمار بـ"طابا ونوبيع" يختلف عن "الغردقة وشرم"

ناقشت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، مشاكل المستثمرين ومعوقات الاستثمار السياحي بمنطقتي نوبيع وطابا بجنوب سيناء.

وبدوره قدم سراج الدين سعد، مساعد وزير السياحة، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ملفا كاملا بكل المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين السياحين بمنطقتي نوبيع وطابا بجنوب سيناء، مؤكدًا أن وزارة السياحة تقدم كل الدعم للمستثمرين السائحين ونحن معهم، ولكن معظم المعوقات والمشاكل لا دخل للوزارة بها، مطالبا بضروة التنسيق والتعامل مع جميع الوزارات للتغلب على هذه المعوقات، مشيرا إلى أن معظمها تخص ملف الطيران أو ملف التعامل مع وزارة المالية أو ملفات أخرى، بعيدًا عن وزارة السياحة.

ومن جانبه، أكد النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، أنه يجب أن تعي مؤسسات الدولة، أن التعامل مع ملف الاستثمار السياحي بمنطقتي طابا ونوبيع برؤية خاصة، فليس من المعقول أن نتعامل مع طابا ونوبيع كتعاملنا مع الغردقة أو شرم، لأن هناك فرق ولا بد أن نتعامل من هذا المنطق.

"- إسكان البرلمان" توافق على اتفاقيتين لإنشاء 4 محطات تحلية مياه

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة، على اتفاقيتى قرض الأول بشأن مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والاتفاق الثاني بشأن قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 2018712 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.

وقال العميد وائل نعيم بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من أربع محطات، وهي محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ ومحطة تحلية مدينة أبو رديس ومحطة تحلية منطقة نبق ومحطة تحلية مدينة طابا.

ومن جانبه تساءل رئيس اللجنة عن مدى إمكانية استيعاب هذه المناطق لكثافة سكانية أكبر، وهل تم استيعاب هذه الزيادة أثناء عمل الدراسات المسبقة لمحطات التحلية في المستقبل بالنسبة له لهذه المحطات.

- محلية البرلمان تناقش تعديلات بعض قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد؛ لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عضو لجنة استرداد أراضى الدولة، خلال اجتماع اللجنة إن مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى أملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.

وأكد "شعراوي" أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتد.