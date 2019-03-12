أخبار مصر | برلماني: مشروع قانون تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء يحقق المساواة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مشروع قانون تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء يحقق المساواة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من النائب محمد فؤاد؛ بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة مشاركة المرأة في جميع مؤسسات الدولة، لتحقيق المساوة بين الرجل والمرأة.

وأكد "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن المرأة المصرية عنصر أساسي في الدولة، ومشاركتها في جميع المجالات المختلفة يعتبر مكسب سياسي في الدولة، حتى نطبق عدل المساواة بين الرجل والمرأة، لأن عدم مشاركتها يعد يخالف الدستور، مضيفًا: " لو المرأة مش هتشارك في هيئة كبار العلماء يبقى مكتش تتعلم وتدخل أزهر".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقدمة من النواب "إسماعيل نصر الدين، علي بدر، سيد أحمد محمد سيد أحمد، سعد الجمال، أحمد العوضي، سعيد حساسين، رياض عبد الستار حسن، عبد الهادي القصبي، مصطفى الجندي، سعيد العبودي، عفيفي كامل، تامر عبد القادر، مرفت موسى الشرقاوي، محمد صلاح أبو هميلة، شريف الورداني، فتحي قنديل، خالد هلالي سليم، حسن سيد خليل، محمود أبو الخير، لطفي شحاتة، عمرو دوير، محمد مصطفى محمود سليم، صلاح الحصاوي".

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، أبرزهم طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وطلب النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، وطلب النائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح، وطلب النائب عبد الباقي تركيا وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل البقولية، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

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كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤالان عن نقص البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار الفاسد منها بالأسواق، مقدمة من النواب" سيد أحمد عيسى، همام العادلي، محمد عبد الهادي حبيب، طارق متولي، مجدي سيف، محمد محمد عباس، بلال النحال، ياسر عمر شيبه، فايز بركات، آمال طرابية، شيرين فراج، أحمد نشأت منصور، محمد كمال مرعي، يحيى عيسوي داود، عبد الكريم زكريا"، ومناقشة سؤالان مقدمان من النواب"هالة أبو السعد، أشرف عزيز اسكندر".

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية مقدمة من النواب"عبد المنعم العليمي، جمال كوش، محمد عبد الله زين الدين، محمد عبيدي، سلامة الجوهري، محمد محمود العتماني"، ومناقشة سؤالان مقدمان من النواب"حسين غيته، محمد عطا سليم".

كما تناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، أبرزهم طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية، ومناقشة طلب النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع في إنتاج الأعلاف، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، ومناقشة طلب النائب فتحي ندا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، ومناقشة طلب النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة علي المزارع السمكية المخالفة.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية لمنع التعدي عليها مقدمة من النواب" سارة عثمان، أحمد علي إبراهيم، عامر الحناوي، غريب أحمد حسان، زكريا حسان، محمود عزت أبو عزوز، وحيد قرقر"، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب سليمان وهدان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضي الزراعية والمغالاة في أسعار الفائدة، ومناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب العضو برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في تثمين أراضي وضع اليد بمحافظة الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية.

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن دور الطب البيطري في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية، مقدمة من النواب "نادية هنري، أحمد زيدان، أحمد إسماعيل، محمد أبو حامد، رضا البلتاجي".